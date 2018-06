Race Tegen Honger 02 juni 2018

Radio P.R.O.S. en 'Zonder honger naar bed' Ninove en Geraardsbergen organiseren zondag de 'Race Tegen Honger'. Dat is een inzamelactie en familiedag voor het goede doel. Twaalf uur lang roept radio P.R.O.S. haar luisteraars op om mensen te steunen door voedsel te doneren. Tijdens de familiedag die plaatsvindt bij P.R.O.S. in de Leistraat in Heldergem, kunnen mensen een hapje en drankje komen nuttigen voor het goede doel. Er is tal van animatie, een springkasteel, optredens van verschillende artisten, er wordt vers brood gebakken dat kan aangekocht worden en veel meer. De 'Race tegen Honger' vindt zondag van 6 uur tot 18 uur plaatsin de studio van P.R.O.S. in de Leistraat 5 in Heldegem. Het praathuis naast de studio is ook al vanaf 6 uur open. (CVHN)