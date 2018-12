Quizzen voor het goede doel in jeugdcentrum De Kuip Claudia Van den Houte

14 december 2018

13u14 0 Ninove De verenigingen JNM-NiGer en Natuurpunt Ninove organiseren op vrijdag 21 december een ‘Music for Life Quiz’.

Het is de vijfde keer dat ze een algemene quiz ten voordele van een lokaal goed doel organiseren in het kader van de StuBru-actie ‘Music for Life’. Dit jaar gaat de opbrengst van de quiz naar vzw Schoonderhage. Die vzw biedt zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een mentale handicap: van intensieve woonondersteuning over dagbesteding tot begeleid werk.

De quiz start vrijdag 21 december om 20 uur in jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1 in Ninove. Ploegen van vier personen kunnen inschrijven via joachimdm@yahoo.com met vermelding van de ploegnaam. Dan krijg je alle info om het inschrijvingsgeld van 20 euro per ploeg over te schrijven. Bij ontvangst van het bedrag is de inschrijving officieel.