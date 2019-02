Quiz for Specials van vzw Schoonderhage in ‘Iedereen Beroemd’ Claudia Van den Houte

22 februari 2019

10u01 0 Ninove Vzw Schoonderhage voor mensen met een verstandelijke beperking heeft haar tweede ‘Quiz for Specials’ georganiseerd in De Kuip in Ninove. De quiz haalde donderdagavond de rubriek ‘De dag’ van het tv-programma ‘Iedereen Beroemd’ op Eén.

Er namen 25 ploegen deel uit 8 verschillende organisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen uit de regio: 6 afdelingen van Schoonderhage, Levensvreugde uit Aalst, Zonnelied uit het Pajottenland, Zonnestraal uit Lennik, De Poel uit Ternat, De Valier uit Liedekerke, De Bolster uit Herzele en Sint-Vincentius Kandoe uit Viane. In totaal waren er dus 125 quizzers en 25 begeleiders. Er werd gepeild naar de kennis van de deelnemers over onderwerpen zoals televisie, sport, geschiedenis, aardrijkskunde, film, fauna & flora, strips … en er werd afgesloten met een muziekronde waarbij er kon worden gedanst. De ‘Ajuintjes’ uit Levensvreugde in Aalst bleken over de breedste algemene kennis te beschikken en werden de winnaars van de quiz. Iedere deelnemer ging met een prijs naar huis.

“Quizzen is voor iedereen, dus ook voor mensen met beperkingen. Het is de gelegenheid bij uitstek om hun cognitieve capaciteiten verder te ontwikkelen in het kader van zelfontplooiing en zelfwaardering”, klinkt het bij Schoonderhage vzw.