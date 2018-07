Pseudovogelpest: pluimvee in quarantaine en perimeter van 500 meter Claudia Van den Houte

17 juli 2018



Het sierpluimvee van de Ninoofse hobbyhouder dat getroffen werd door de ziekte van Newcastle — ook wel bekend als pseudovogelpest — werd in quarantaine geplaatst. Rond de besmettingshaard werd ook een perimeter van vijfhonderd meter ingesteld.

In totaal gaat het om een paar tientallen dieren. "Als we de ziekte van Newcastle vaststellen bij een hobbyhouder, dan hebben we twee opties", zegt Philippe Houdart van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. "Als de dieren echt ziek zijn, dan kunnen ze geëuthanaseerd worden. Maar als we zien dat de besmetting relatief beperkt is en de dieren gevaccineerd zijn, dan kunnen ze twee maanden in quarantaine geplaatst worden."

De dieren van de Ninoofse hobbyhouder waren gevaccineerd. "Ze zijn er dus minder erg aan toe dan wanneer ze niet gevaccineerd zouden zijn", klinkt het. Voor hobbyhouders is zo'n vaccinatie overigens niet verplicht, voor pluimveebedrijven met meer dan honderd dieren wel. Maar daar wordt sowieso overgegaan tot euthanasie in geval van besmetting. Zo werden eerder deze maand al duizenden dieren afgemaakt bij pluimveebedrijf Schouppe in Haaltert, ook al waren ze gevaccineerd en vertoonden ze geen ziektesymptomen.

Het virus is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee treffen. Rond de besmettingshaard in Ninove werd dan ook een perimeter van vijfhonderd meter ingesteld. Dat gebied ligt grotendeels in deelgemeente Appelterre. Binnen die straal moet elke houder van pluimvee of duiven een inventaris van zijn dieren overmaken aan de burgemeester. De dieren moeten ook gevaccineerd worden — met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels. Binnen de perimeter is het ook verboden om pluimvee en duiven te vervoeren. De maatregelen blijven zeker 21 dagen van kracht. De ziekte is overigens niet gevaarlijk voor mensen.