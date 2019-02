Provincie onderzoekt klacht over pesterijen tussen volwassenenonderwijs en dagschool PTI Claudia Van den Houte

12 februari 2019

18u15 6 Ninove De provincie onderzoekt een klacht van een leerkracht van PCVO Groeipunt tegen het PTI Ninove. De avondschool en de dagschool zijn allebei op dezelfde locatie gevestigd langs de Centrumlaan en gebruiken dezelfde lokalen.

De aanleiding is een incident van vorige vrijdag. Toen werden de hulpdiensten opgeroepen omdat er een lek zou zijn aan een koelinstallatie. Volgens Lieven Busschaert, leerkracht van PCVO Groeipunt, hebben zijn collega’s van het PTI de hulpdiensten misbruikt om het PCVO Groeipunt in een slecht daglicht te stellen. “Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt”, aldus Busschaert, die onder meer koeltechniek geeft. “Bij het vacumeren verlagen we het kookpunt van water om te verdampen bij omgevingstemperatuur. Hierbij komt ongevaarlijke waterdamp vrij die geur- en kleurloos is. We spreken hier over een minimale hoeveelheid ( 50 gr./24 u). Een ei koken geeft meer waterdamp.”

“Mocht er een nevel waargenomen zijn, dan is die ongetwijfeld gemanipuleerd door bijvoorbeeld een bus WD-40 leeg te spuiten in het lokaal. Dit is al meermaals gebeurd. Ik betwijfel of het vandalisme wel het werk is van leerlingen.” Er werden vrijdag ook leerlingen geëvacueerd. “Door deze onterechte evacuatie die steeds een risico (paniek) met zich meebrengt, heeft men bewust de leerlingen van de dagschool in gevaar gebracht”, beweert Busschaert. Hij klaagt ook over andere pesterijen.

“Het voorval van vrijdag wordt onderzocht”, zegt Johan Du Bois, directeur van PCVO Groeipunt Ninove. “Verder wil ik liever niet vooruit lopen op het dossier.” Ook de directeur van het PTI Ninove wenst liever niet te reageren. “Ik zal dit uitzoeken”, zegt Kurt Moens, gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs van de provincie Oost-Vlaanderen. “Ik wil alle opinies horen en zal luisteren naar alle betrokkenen.” Hij heeft geen weet van eventuele andere klachten.