Programma carnaval Ninove: vier dagen feest Claudia Van den Houte

07 maart 2019

- Zaterdag 9 maart: De Ridders in de Wortelorde geven de aftrap met het kindercarnaval. De inschrijvingen lopen van 12 uur tot 13.30 uur in cc De Plomblom. De kinderstoet vertrekt om 13.45 uur van op het Oudstrijdersplein naar de sporthal. Daar vindt er van 14.30 uur tot 16.30 uur een kindershow plaats. Aansluitend worden de kinderprins en kinderprinses bekendgemaakt.

- Zondag 10 maart: Eerst is er de publiciteitscaravan, die rond 12 uur vertrekt op de Koning Boudewijnlaan. De carnavalstoet zelf start aan industriezone 2 om via de Verbindingsstraat en Nieuwe Weg aan te sluiten bij de reclamestoet op de Koning Boudewijnlaan om 13.30 uur. Het volledige parcours is te vinden op www.ninove.be/reiswegen-en-verkeersregeling. De prijsafroeping gebeurt rond 22.30 uur onder het tentendak op het Oudstrijdersplein. Daar worden ook de winnaars van de Don Augustprijs en het beste stoetliedje bekendgemaakt door de Prinsencaemere.

- Maandag 11 maart: De maandagavondstoet wordt van 18 uur tot 18.30 uur gevormd op de Stationsstraat, het Stationsplein en de Astridlaan en vertrekt om 19 uur. De Gouden Wortelworp vindt om 21 uur plaats van op het balkon van het oud stadhuis en café Roosevelt op het Oudstrijdersplein.

- Dinsdag 12 maart: Om 12 uur wordt carnaval gesloten van op het balkon van het oud stadhuis op het Oudstrijdersplein. Tussen 13 uur en 14 uur krijgen de carnavalisten gratis koffiekoeken aan het oud-stadhuis. Het echte afscheid van carnaval gebeurt met de wortelverbranding om 15.11 uur ter hoogte van café Den Belleman aan de Denderkaai.