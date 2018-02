Prinsaanstelling in thema 'Camping Cosmos' 02 februari 2018

02u31 0 Ninove De nieuwe Prins Carnaval van Ninove wordt zaterdag aangesteld. Wie dat wordt, blijft tot dan een goed bewaard geheim, al wordt er wel gespeculeerd.

Thema van de prinsaanstelling heeft 'Camping Cosmos' als thema. De vijf beste verklede personen én de best verklede groep worden beloond met een waardebon van restaurant D'Eeterij.





Vooraf zijn er optredens van de carnavalisten en carnavalsdj's. Rond 1 uur wordt de Prins Carnaval 2018 bekendgemaakt.





Geen rugzakken

"Om veiligheidsredenen worden er geen rugzakken, trolleys of dergelijke zaken toegelaten in de zaal. De wijk wordt afgezet en alleen plaatselijk verkeer is toegelaten", zegt Pascal Carael van de organiserende vzw Karnavalraad.





Seniorenprins

De prinsaanstelling vindt zaterdag vanaf 21.30 uur plaats in de eventhal Cloë in de Merellaan. Kaarten in voorverkoop bij de leden van de Karnavalraad tegen 6 euro, aan de kassa 9 euro. Zondag wordt er ook een seniorenprinsenpaar verkozen.





(CVHN)