Prins Dario op bezoek in woonzorgcentrum Klateringen Claudia Van den Houte

06 maart 2019

17u35 0 Ninove Prins Dario is vandaag, woensdag, op bezoek geweest tijdens het carnavalsfeest in woonzorgcentrum Klateringen.

De bewoners van het woonzorgcentrum konden in de cafetaria genieten van een carnavalsfeest, met muziek en sketches van het personeel. Freddy Van Laeren en Odette Van Der Beken, prins en prinses carnaval van woonzorgcentrum Klateringen, werden in de bloemetjes gezet op het podium. Prins Dario bracht zijn liedje voor de bewoners, die uitbundig meevierden. Zij konden ook nog genieten van een stukje taart, met prins Dario erop afgebeeld, of een eclair. Naast prins Dario waren ook Johan Verlé en Fabiola De Mol, prins en prinses der senioren van Ninove, aanwezig, net als verschillende carnavalsinstanties.