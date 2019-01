Prins Chena zegt carnavalisten vaarwel tijdens afscheidsbal Claudia Van den Houte

27 januari 2019

13u58 0 Ninove Prins carnaval Ninove 2018 Chena Sergeant heeft afgelopen zaterdagnacht haar prinsenjaar in schoonheid afgesloten met een afscheidsbal in zaal Cloë.

“Het was een ‘once in a lifetime’-ervaring”, vertelt Chena op haar afscheidsbal. “Het leukste was om door de mensen gedragen te worden en door iedereen aangesproken te worden. Ik heb alles gedaan zoals ik het wou en heb van niets spijt, behalve misschien spijt dat het voorbij is.” Ze zei de carnavalisten vaarwel met een afscheidsliedje.

Chena van carnavalsgroep Wel Bestetj was pas de derde vrouwelijke prins in 58 jaar tijd, na prins Kelly en prins Frieda. Ze komt uit een carnavalsfamilie en werd prins carnaval bijna vijftig jaar nadat haar grootvader Willy ook prins was. De nieuwe prins carnaval wordt op zaterdag 23 februari aangesteld.