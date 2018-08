Prins Chena stapt Dodentocht uit voor goede doel Claudia Van den Houte

12 augustus 2018

18u31 0 Ninove Huidig prins carnaval van Ninove Chena Sergeant heeft de eindmeet van de Dodentocht in Bornem bereikt en stapte dus 100 km voor het goede doel.

Zowel prins Chena als voormalig prins Serge stapten de dodentocht in Bornem ten voordele van de Foundation Jana De Koker, die zich inzet voor patiënttjes in de kinderziekenhuizen UZ Brussel, UZ Gent, UZ Saint-Luc, O.L.V. Aalst-Asse-Ninove en ASZ Aalst. "Ik ben blij dat ik het gehaald heb", reageert prins Chena. "Het was een zware beproeving, maar we did it!" Ze haalde zaterdag om 20.39 uur de eindmeet.

Haar doel was om via sponsoring 10.000 euro bij elkaar te wandelen. Je kan haar nog altijd steunen door een bedrag te doneren. 5 cent per gewandelde kilometer brengt vijf euro op voor het goede doel en 20 cent twintig euro. Dat kan je storten via het rekeningnummer BE91 7360 1190 3176.

Ook de jongens (en meisje) van KSA Sint-Baafs Ninove die voor 'Kapitein Baaf' deelnamen aan de Dodentocht om geld in te zamelen voor nieuwe jeugdlokalen, bereikten overigens allemaal de eindmeet.