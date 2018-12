Prins Chena opent carnavalsradio SU fm officieel Claudia Van den Houte

30 december 2018

17u00 2 Ninove De Ninoofse carnavalsradio SU fm is officieel van start gegaan. Prins carnaval Chena, seniorenprinses Marina Goossens en de kinderprins en -prinses hebben de radio plechtig geopend.

De carnavalsradio draait zoals al bekend dagelijks programma’s voor en door carnavalisten. Tien weken lang zal een team van een vijftiental Ninoofse carnavalisten carnavalsliedjes van alle groepen brengen, op reportage bij de groepen gaan en bekende namen uit het Ninoofse carnavalsmilieu verwelkomen in hun programma’s. Elke carnavalsgroep komt aan bod in verschillende terugkerende items. De opening ging gepaard met een startshow die live werd uitgezonden.

SU fm is in Ninove te beluisteren via 106.6 fm of via sufm.be