De VVV-Ninove vzw reikt opnieuw de VVV Prijs Toerisme 2018 uit. Die gaat elk jaar naar een organisatie, publicatie, vereniging of persoon die het toerisme in Ninove kan bevorderen. Naast een oorkonde ontvangt de winnaar 500 euro.





Nomineren

Je kan nog tot eind april een Ninovieter, vereniging, gebeurtenis of initiatief nomineren via het inschrijvingsformulier dat je kan downloaden via www.ninove.be/winnaars-vvv-prijs-toerisme. Daar vind je ook alle voorbije prijswinnaars terug. Het ingevulde formulier met de gemotiveerde en gedocumenteerde kandidatuur dien je terug te bezorgen aan het secretariaat van de VVV-Ninove vzw, Hospitaalkapel, Burchtstraat 44 - 9400 Ninove.





