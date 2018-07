Pret 'aan huis' met StreetAction Claudia Van den Houte

19 juli 2018

12u00 1 Ninove Aan het speelplein in de wijk Groeneweg wordt dit jaar opnieuw 'StreetAction' georganiseerd, een soort mobiele speelpleinwerking.

StreetAction is een jaarlijkse samenwerking tussen de jeugddienst en de jeugdopbouwwerkers van LEJO. In vergelijking met andere mobiele speelpleinwerkingen, is er hier niet alleen oog voor de kinderen, maar ook voor hun omgeving en de context. Zo krijgen oudere broers of zussen en ouders de kans om de werking mee vorm te geven en bijvoorbeeld ideeën aan te reiken voor spelletjes. De LEJO-medewerkers scheppen zo een vertrouwensband met de families.

Met dank ook aan het mooie weer lokt StreetAction dit jaar alweer heel wat kinderen en jongeren. De werking is er elke woensdag aan het speelplein in de Groeneweg, van 13.30 uur tot 16.30 uur. Inschrijven is niet nodig, de activiteiten zijn gratis.