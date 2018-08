Populair café Den Drippel sluit definitief de deuren Claudia Van den Houte

19 augustus 2018

23u55 0 Ninove Mathieu Van Kerrebroeck (35) heeft zondagavond afscheid genomen van zijn populaire café Den Drippel in Ninove. Het café verdwijnt definitief. "Een groot gemis voor Ninove", zegt hij.

Negen jaar heeft Mathieu Van Kerrebroek het café voor jong en oud - vooral bij jongvolwassenen populair - uitgebaat. Den Drippel heeft 26 jaar bestaan. In het weekend kon je er van acht uur 's avonds tot acht uur 's ochtends terecht. "Een icoon verdwijnt", zegt Mathieu. "Ik hoor veel mensen zich nu afvragen: 'Waar kunnen we nu na 1 uur 's nachts nog terecht in Ninove om te dansen?' Dat is een terechte vraag, want bijna alle andere cafés in Ninove zijn dagcafés. Het is een groot gemis voor Ninove."

Het was niet Mathieu's beslissing om te stoppen met het populaire café in de Geraardsbergsestraat. De eigenaar van het pand besloot het te verkopen. "Den Drippel wordt samen met nog drie aanpalende panden afgebroken om plaats te maken voor appartementen. Spijtig, want ik heb het café altijd met veel plezier opengehouden. Het is een noodgewongen einde, maar het komt wel op het juiste moment in mijn leven. Ik ben 15 maanden geleden vader geworden van een flinke dochter, Fien, en wil me meer focussen op mijn gezinsleven." Een nieuwe horecazaak ziet hij dan ook niet zitten. "Misschien help ik in het weekend hier en daar nog wel eens mee in een café, maar ik ben vroeger nog vertegenwoordiger geweest en ben van plan om terug in de verkoop aan de slag te gaan."

Mathieu houdt niets dan mooie herinneringen over aan Den Drippel. "Ik heb altijd alle genres van muziek gedraaid en heb er magnifieke avonden en nachten met jong en oud beleefd. Het was fijn om te zien hoe een zeventienjarige hier aan de toog discussieerde met een zestigjarige. Of om jonge mensen te zien dansen op muziek uit de jaren 70 en omgekeerd. De oudejaarsfuiven in samenwerking met café Roosevelt en met Culture Pub waren mooie piekmomenten. Ook de maandagavonden waren memorabel. Veel café's in Ninove zijn op maandag gesloten en de café-uitbaters kwamen op die dag 's avonds naar Den Drippel. Zo werd het hier 's maandags een ontmoetingsplaats voor café-uitbaters. Ik heb altijd goed overeengekomen met iedereen in Ninove. Ik zal Den Drippel zeker en vast missen, net als heel wat mensen in Ninove wellicht", besluit Mathieu.

Van dinsdag tot en met zondag hield Den Drippel een feestweek, met elke dag een andere dj. Zondagavond betekende het definitieve afscheid van Den Drippel. Op zaterdag- en zondagavond kwamen er veel mensen nog een laatste keer naar hun favoriete café om Den Drippel definitief vaarwel te zeggen.