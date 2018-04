Politiezones voetballen tegen elkaar 25 april 2018

02u55 0 Ninove Politiezones Ninove en buur Geraardsbergen/Lierde hebben gisterenavond tegen elkaar gevoetbald op het kunstgrasveld van Pollare. Buiten de eer voor de overwinning stond er niets op het spel.

De politiezones speelden een wedstrijd van ongeveer veertig minuten. "In de eerste plaats doen we het gewoon als teambuilding in onze politiezones. Op deze manier kunnen de agenten elkaar eens op een andere manier leren kennen dan in de combi, dat maakt het wel ontspannend en leuk", vertelt Jan Leroy, trainer van de politie van Ninove. "We proberen elk jaar zo'n vijf matchen te spelen puur als ontspanning. Daarna doen we nog mee aan een minivoetbaltornooi in Mallorca, waar we ook met vijf personen tegen ploegen uit het buitenland spelen", klinkt het.





Ondanks dat het om een vriendschappelijke wedstrijd ging, wilden beide politiezones zich niet gewonnen geven en ging het spel goed over en weer. De spanning was dan ook te snijden, maar na een goede veertig minuten te spelen begon bij sommige spelers de fysiek toch parten te spelen. "Het is eigenlijk een grote teambuilding als politiezone. We hebben bovendien ook nieuwe truitjes, dit was de ideale gelegenheid om ze in te wijden bij onze buren van Geraardsbergen/Lierde", besluit Leroy. Uiteindelijk won de politiezone Ninove de wedstrijd met 4-3. (KBD)