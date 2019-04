Politiezone Ninove onderschept negen kleine diamanten tijdens Goliath-actie Koen Baten

01 april 2019

18u11 0 Ninove De politie van Ninove heeft vorige week tijdens de Goliath actie een voertuig onderschept met drie inzittenden.

De zone was een controle aan het uitvoeren op de Expresweg richting Aalst, toen het voertuig de aandacht trok en de controle wilde ontwijken. De politie zette de achtervolging in en kon het voertuig staande houden. “Daarin troffen we een illegaal persoon aan en een persoon die negen kleine diamanten had verpakt”, aldus korpschef Philippe De Cock. De man gaf geen verklaring waar de diamanten vandaan kwamen. Hij werd verhoord en de diamanten werden in beslag genomen.

Tijdens deze actie kon de politie ook nog enkele andere overtredingen vaststellen. Er werden vier geseinde personen waargenomen, waarvan twee voor hun woonplaats en twee voor het betekenen van een rijverbod. Twee voertuigen waren niet gekeurd. In totaal werden 43 personen gecontroleerd bij de actie.