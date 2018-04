Politiek in om het carnaval te steunen VOORZITTER KARNAVALRAAD STAAT OP LIJST OPEN VLD CLAUDIA VAN DEN HOUTE

18 april 2018

02u47 0 Ninove Pascal Carael, bekend als voorzitter van de Karnavalraad vzw, stapt in de politiek. Hij staat op de lijst van Open Vld en komt tegenover zijn broer Patrick te staan, die voor Samen opkomt. Ook Luc Chevalier en Christine De Glas zijn nieuwkomers.

Pascal Carael (54) is een bekende Ninovieter. Niet alleen is hij al 20 jaar voorzitter van de Koninklijke Karnavalraad, hij is ook voorzitter van de vzw Handelswijk Rechteroever Ninove, voorzitter van handelsvereniging ADNO, voorzitter van wielertoeristenclub Denderclub, bestuurslid van de Middenstandsraad én zaakvoerder van Opel-garage Central, die hij samen met zijn twee broers uitbaat. Zijn beslissing om in de politiek te stappen, was niet evident. Als hij verkozen wordt, zal hij wellicht zijn functie als voorzitter van de Karnavalraad moeten opgeven.





"Andere mensen moeten de kans krijgen om dit te kunnen overnemen van mij. Bovendien blijf ik sowieso lid en als ik verkozen word, zullen de carnavalisten mijn steun goed kunnen gebruiken. Door in de politiek te stappen, hoop ik onder meer het carnaval te helpen met de problemen die er zijn. Carnaval blijft mijn troetelkind. Ik ken als geen ander de noden van onze Ninoofse carnavalisten." Ook voor de middenstand wil Carael zich inzetten. "Met mijn jarenlange ervaring als zelfstandige kan ik mij het best oriënteren op lokale economie en alles wat hiermee samengaat. Ook voor de jeugdwerking wil ik mij inzetten. Ik vind dat de jeugd de laatste jaren stiefmoederlijk is behandeld."





Pascal of Patrick?

In november werd al bekend dat Patrick Carael - de broer van Pascal - kandidaat is voor 'Samen', de politieke beweging van CD&V, sp.a, Groen en onafhankelijken - onder wie Patrick. Als beide broers verkozen raken, kan maar één van hen naar de gemeenteraad. Mensen met een familieband van de eerste en tweede graad mogen niet samen in de gemeenteraad zitten. "Daar hebben we nog niet over gesproken, zo ver zijn we nog niet. Eerst verkozen geraken, daarna zien we wel. We weten zelfs nog niet welke plaats we krijgen op de lijsten. Je kan het trouwens ook zien als complementair", stelt Pascal Carael.





Naast Carael werden gisteren nog twee nieuwe namen bekendgemaakt voor de Open Vld-lijst: Luc Chevalier (57) en Christine De Glas (52). Chevalier is vrijwilliger bij verschillende sportverenigingen en is al 34 jaar bestuurslid bij de sportraad. "Binnen het sportbeleid gaat mijn aandacht vooral naar de doelgroepen senioren en mensen met een beperking. Het zou mooi zijn mochten we erin slagen om in alle sporten een G-sportafdeling voor mensen met een handicap op te richten", zegt Chevalier. Christine De Glas is actief in de privésector. "Ik heb geen eigen zaak, maar ben wel ondernemer. Ik ben vooral een harde werker", aldus De Glas.