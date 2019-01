Politie vraagt waakzaamheid na toename inbraken en raden aan bij verdachte situaties meteen te bellen Koen Baten

30 januari 2019

14u42 0 Ninove De korpschef van Ninove vraagt inwoners om waakzaam te zijn tegen inbraken. Al enkele maanden is er een toename van inbraken en zijn er soms drie of vier meldingen op een dag. “Het is geen echte golf, en het zijn er nog altijd minder dan normaal, maar wij willen toch vragen om waakzaam te zijn aan de bewoners", zegt de Philippe De Cock.

Sinds midden november merkt de politiezone van Ninove een toename van het aantal inbraken in woningen. Het gaat soms van drie tot vier meldingen op een dag. De politie werkt op de zaak en ook de buurtinformatienetwerken zijn verwittigd. “De feiten vinden meestal plaats in de namiddag of in de vooravond", aldus De Cock. “Als we de cijfers vergelijken, blijven we wel goed scoren qua inbraken, dus het is zeker geen verdubbeling, maar officiële cijfers hebben we nog niet", klinkt het.

De politie vraagt intussen wel om waakzaam te zijn en onmiddellijk te bellen als ze iemand verdacht opmerken. “Mensen doen dit vaak nog te laat. Dan bellen ze na twintig minuten en komen wij langs en zijn de personen in kwestie al vertrokken. Het zijn daarom niet altijd inbrekers, maar dan kunnen we bewoners toch gerust stellen. Ik wil daarom vragen om zeker op tijd te bellen. Dat is de belangrijkste troef voor de politie om mogelijke daders te pakken”, klinkt het.