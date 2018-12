Politie stelt 13 overtredingen vast tijdens controle Koen Baten

18 december 2018

De politie van Ninove heeft tijdens een alcohol- en drugscontrole op verschillende locaties 67 voertuigen gecontroleerd. Hiervan waren liefst 13 bestuurders in overtreding. Drie personen werden betrapt onder invloed van alcohol. Een bestuurder was onder invloed van drugs. Verder kon de politie ook een bestuurder onderscheppen die drugs bij zich had. Twee chauffeurs droegen de gordel niet en een voertuig had geen geldige technische keuring. Tot slot stelde de politie ook nog zes parkeerovertredingen vast in het centrum van Ninove.