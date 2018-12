Politie onderschept bestuurder met grote hoeveelheid cannabis, ook bij hem thuis wordt drugs gevonden Koen Baten

28 december 2018

20u38 0

De politie van Ninove heeft tijdens het kerstweekend een grote verkeersactie op poten gezet in het kader van de BOB-campagne. In totaal werden er 75 voertuigen gecontroleerd, waarvan er dertig overtredingen werden vastgesteld. Hierbij kon de politie ook rekenen op enkele belangrijke vangsten.

Op de Edingsesteenweg te Denderwindeke werd een voertuig aangetroffen met een grote hoeveelheid cannabis. Later werd er ook een huiszoeking gedaan bij de man. Ook daar werden verschillende druggerelateerde voorwerpen aangetroffen, en ook een grote hoeveelheid amfetamines. Alles werd in beslag genomen en ook het voertuig werd op last van het parket getakeld.

Even later op de Brakelsesteenweg in Ninove onttrok een voertuig zich aan de controle en ging hij op de vlucht. De bestuurder veroorzaakte hierbij een ongeval met een een derde partij. Het voertuig kon tegengehouden worden en bij nazicht bleek de chauffeur geen rijbewijs te hebben. Ook zijn voertuig werd door het parket in beslag genomen.

Ook op de Halsesteenweg in Meerbeke kon de politie een voertuig aan de kant zetten waar de bestuurder en drie passagiers in het bezit waren van cannabis. De bestuurder was eveneens onder invloed van verdovende middelen. Een persoon schond hierbij zijn voorwaarden, maar mocht toch beschikken na contact met het parket.

Tot slot werden in een voertuig ook nog zeven personen aangetroffen waar er slechts vijf plaatsen voorzien waren.