Politie neemt bromfiets in beslag die 78 kilometer per uur rijdt Koen Baten

05 februari 2019

15u46 3

De politie van Ninove heeft bij een controle een bromfietser staande gehouden om hem aan een curvotest te onderwerpen. Deze test meet de snelheid die de bromfiets kan halen. Het ging om een bromfiets klasse B die een snelheid haalde van 78 kilometer per uur. De toegelaten snelheid is 45 kilometer per uur. De politie nam de bromfiets in beslag voor dertig dagen, omdat het voertuig niet geldig gekeurd was. De bestuurder zal het later ook nog mogen uitleggen.