Politie houdt toezicht rond schoolomgeving tijdens start schooljaar De politie zal het hele jaar door aanwezig zijn, soms zichtbaar, soms discreet Koen Baten

30 augustus 2018

17u30 0

De politie van Ninove zal tijdens de eerste schooldagen samenwerken met de gemeenschapswachten om alles vlot te laten verlopen. De politie zal zichtbaar aanwezig zijn. Dit is niet alleen om het verkeer vlot te laten verlopen, maar ook voor misdrijven tegen de schoolgaande jeugd te voorkomen of tegen op te treden. "We zullen dit niet enkel doen aan de schoolomgeving, maar ook aan het station in Ninove", zegt korpschef Philippe De Cock.

De politiezone wil dit jaar ook extra inspanningen leveren om jongeren die slachtoffer worden van criminaliteit, te voorkomen en te bestrijden. "We zullen hiervoor zowel discreet als zichtbaar aanwezig zijn, waar we weten dat er zo een feiten gebeuren", klinkt het.

De politie rekent hierbij ook op medewerking van de bewoners. "Wij willen aan iedereen vragen om veilig te zijn in het verkeer, niet alleen aan de schoolomgeving, maar ook op de wegen naar de school. Sommige kinderen rijden voor het eerst zelfstandig naar school of komen voor de eerste keer in het verkeer en daar moeten we zeker alert voor zijn", aldus De Cock. "We rekenen er ook op dat wanneer er feiten plaatsvinden deze gemeld worden. Zowel van studenten, leerkrachten, ouders of getuigen", besluit de korpschef.