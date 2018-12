Politie betrapt fietsendief op heterdaad, man aangehouden Koen Baten

06 december 2018

Aan het station van Okegem heeft de politie van Ninove deze namiddag een fietsendief op heterdaad kunnen betrappen. Iemand zag de persoon prutsen aan de fietsen waardoor hij de politie verwittigde. Zij kwamen onmiddellijk ter plaatse en konden de man op heterdaad betrappen. De korpschef van Ninove bevestigt de arrestatie. “Onze diensten konden de persoon op heterdaad betrappen en hem aanhouden voor fietsdiefstal. We hebben hier lang op gewerkt en zijn tevreden dat we hem hebben", aldus Philippe De Cock. De man heeft vermoedelijk meerdere diefstallen op zijn palmares, maar hoeveel exact is nog niet duidelijk. “We zijn alleszins tevreden dat we hem kunnen vatten hebben", klinkt het.