Pluimvee Schouppe maakt geslaagde terugkomst op Ninoofse markt Claudia Van den Houte

14 augustus 2018

16u15 4 Ninove Pluimveebedrijf Schouppe uit Haaltert was vandaag, dinsdag, terug aanwezig op de markt in Ninove. Het bedrijf moest zes weken de markt aan zich laten voorbijgaan nadat er pseudovogelpest was vastgesteld bij Schouppe.

Door de ziekte van Newcastle, beter bekend als pseudovogelpest, was het bedrijf zes weken gesloten. Sinds vrijdag mocht het opnieuw de deuren openen en op markten gaan staan. Aanvankelijk kreeg Pluimvee Schouppe van de stad Ninove geen toestemming om vandaag al terug op de markt te gaan staan, maar uiteindelijk kon de stad de vereiste dierenarts toch nog op tijd aanstellen. Dat is immers één van de voorwaarden voor openbare markten met levend pluimvee die het Voedselagentschap (FAVV) vastlegde in de richtlijnen tegen de ziekte van Newcastle.

Het pluimveebedrijf was tevreden dat het opnieuw van start kon op de wekelijkse markt in Ninove, waar het al jarenlang met een kraam staat. "Dit is positief. We zijn de stad, en vooral de burgemeester, dankbaar dat we vandaag dan toch al terug konden komen. We hebben een goede verkoop gehad. We leven opnieuw als bedrijf", aldus Wim Schouppe.