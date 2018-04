Plannen autoluw centrum definitief van de baan 04 april 2018

De plannen van het stadsbestuur om de Beverstraat, het Oudstrijdersplein en een deel van de Burchtstraat autoluw te maken, zijn definitief van de baan. Dat bevestigt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen).





De tegenstand van de handelaars in het centrum is te groot. "Jammer", aldus Vande Winkel. Oorspronkelijk was in het lenteakoord dat aan het begin van de legislatuur werd opgesteld, opgenomen dat er een proefproject zou komen waarbij de Beverstraat tijdens de zomerweekends autovrij zou worden gemaakt.





Dat proefproject belandde al gauw in de prullenmand, omdat de tegenstand vanuit de middenstand zo hevig was. Daarop kwam er een plan om de Beverstraat, het Oudstrijdersplein en een deel van de Burchtstraat autoluw te maken. De straten zouden worden heringericht zodat automobilisten hun snelheid zouden moeten aanpassen aan voetgangers en fietsers. Maar ook dat plan kon op weinig bijval rekenen van de handelaars, vooral omdat er parkeerplaatsen zouden sneuvelen. (CVHN)