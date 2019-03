Petitie tegen opvullen ontgonnen put in Diepe Straten Claudia Van den Houte

17 maart 2019

18u35 0 Ninove De vzw Red de Diepe Straten is een petitie gestart tegen de nieuwe aanvraag om een ontgonnen put in het gebied op te vullen.

Eerder meldden we al dat er een nieuwe aanvraag werd ingediend voor een vergunning om een ontgonnen put in de Diepe Straten in Ninove op te vullen, iets waar de buurtbewoners zich vroeger al tegen gekant hebben. De nieuwe aanvraag komt deze keer niet van een ontginningsbedrijf, maar van een firma die gespecialiseerd is in grondverzet. Het gaat niet om een aanvraag voor ontginning, maar specifiek voor de opvulling van de zuidelijke put.

Het actiecomité van buurtbewoners is opnieuw gekant tegen de aanvraag, onder meer omdat het vreest dat zwaar vrachtvervoer grenzend aan het zeer kwetsbaar gebied en beschermd landschap een negatieve impact zal hebben. Het vreest ook voor problemen op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid en meer. Naast de petitie wil de vzw opnieuw de buurt te mobiliseren om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen tegen de nieuwe aanvraag. Ze is ook opnieuw gestart met zwarte vlaggen op te hangen als protest.

De petitie is online te vinden via https://www.petities24.com/de_diepe_straten_en_open_kouter_opnieuw_bedreigd?.