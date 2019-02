Petitie om gevaarlijke fietsstrook langs Dender te vervangen Claudia Van den Houte

20 februari 2019

19u44 1 Ninove Er werd een petitie opgestart om een fietsstrook van ongeveer een kilometer langs de Dender te vervangen.

De strook ligt op het jaagpad langs de Dender tussen Ninove en Pollare. Enkele jaren geleden legde de huidige De Vlaamse Waterweg nv, die de jaagpaden langs de Dender beheert en onderhoudt, proefstroken aan in een soort dolomiet. Ook de bewuste fietsstrook tussen Ninove en Pollare kreeg een bovenlaag in een soort dolomiet, als proefopstelling. Ze werd intussen nog steeds niet geasfalteerd. “Deze laag is bij regenweer zeer glad en vuil voor de fietser en bovendien erg gevaarlijk met risico van in de Dender of de aanliggende gracht te belanden. Die strook moet zo snel mogelijk vervangen worden door een asfaltstrook”, vindt de initiatiefnemer van de petitie.

De petitie is te vinden op https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/De_Vlaamse_Waterweg_Vervang_gevaarlijke_fietsstrook_langs_Dender/.