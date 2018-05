Peter Timmermans op N-VA-lijst 29 mei 2018

02u53 0

Peter Timmermans komt op voor N-VA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Hij is als geboren en getogen Ninovieter opgegroeid in een horecazaak en is zelf al meer dan 35 jaar actief in de horeca. Als horeca-coach geeft hij reeds jaren goede raad aan starters en begeleidt hij hen bij het bekomen van de nodige vergunningen en het uitbaten van hun zaak. "De middenstand in onze stad kampt met een crisis. Iedere zaak die noodgedwongen moet sluiten betekent een verlies aan persoonlijke contacten en welvaart voor onze stad", aldus Timmermans. "Ik merkte dat deze problematiek leeft onder onze bevolking. N-VA Ninove heeft een sterk programma dat ook daadwerkelijk deze toestand ten goede wil veranderen." (CVHN)