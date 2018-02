Personeel voert actie aan Carrefour 12 februari 2018

Vakbonden BBTK en LBC hebben zaterdagochtend actiegevoerd aan de Hypermarkt Carrefour langs de Albertlaan in Ninove. De werknemers maken zich zorgen over de impact van de aangekondigde ontslagronde op hun winkel.





Vorige maand maakte Carrefour bekend dat er 1.233 banen moeten sneuvelen, met heel wat onrust tot gevolg. Afgelopen zaterdag voerden vakbondsafgevaardigden en werknemers vanaf 8 uur actie aan de ingang van de Hypermarkt Carrefour. Ze belemmerden er ook de normale opening om 8.30 uur. "De bedoeling is om meer duidelijkheid te krijgen over wat er met ons zal gebeuren", aldus Christine Van den Borre, vakbondsafgevaardigde van BBTK en zelf ook werkzaam in de Ninoofse Carrefour. "Er werd al aangekondigd dat er minder uren gewerkt zullen worden, maar de details zijn onduidelijk. Ook wordt er gesproken over functies die zouden verdwijnen. Op welke manier zal dat gebeuren? We kunnen nu al geen optimale dienstverlening garanderen naar de klanten toe. Wat zal dat worden als we het met nóg minder uren moeten doen? Iedereen voelt zich bedreigd." (CVHN)