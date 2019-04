Paul Severs was meer dan 40 jaar lang vaste waarde in Ninove op kerstdag Claudia Van den Houte

10 april 2019

19u58 0 Ninove Paul Severs heeft een speciale plaats in het hart van heel wat Ninovieters. De Vlaamse zanger stond meer dan veertig jaar lang elke kerstdag op het podium in Ninove. De uitverkochte shows waren telkens een schot in de roos. Ninovieter Erik Lemmens organiseerde al vanaf begin de jaren zeventig optredens met Paul Severs: “Hij was elk jaar maanden op voorhand bezig met de kerstshow en was bang om te falen”, aldus Lemmens.

Erik Lemmens leerde Paul Severs kennen tijdens zijn vele optredens in de streek in zijn beginjaren als zanger. “Het was eind jaren zestig, de tijd van de kermisbals en bierfeesten”, vertelt Lemmens. “Ik ben opgegroeid met de muziek van Paul Severs, Will Tura en Jimmy Frey. Begin jaren zeventig maakte ik deel uit van een cafévoetbalploeg, FC Stadspark, genoemd naar het gelijknamige café in Ninove toen. We dachten eraan iets te organiseren om geld in het laatje te brengen voor onze ploeg. Sylvain Tack, de toenmalige manager van Paul Severs, hoorde ons erover bezig in café Edelweiss in Ninove en hij moedigde ons aan om een bal op poten te zetten.”

Vedettennachtbal

Het eerste ‘Vedettennachtbal’ vond op 2 februari 1973 plaats in zaal Roxy in Ninove, met ‘Paul Severs and The Criminals’. “Dat eerste bal had zelfs het pompiersbal - toen het populairste bal in Ninove - overtroffen. Datzelfde jaar nog hebben we een tweede ‘nachtbal’ georganiseerd, opnieuw met Paul Severs. De naam van onze club was toen al veranderd naar ‘VK De Doordrijvers’.”

Daarna werd overgeschakeld op een kerstshow. Lemmens was op het idee gekomen na het zien van een kerstshow met Paul Severs in zaal ‘De Jonge Deken’ in Sint-Pieters-Leeuw. “Ik vond dat heel mooi. Het was met een kinderkoor en danseressen erbij.” De eerste echte Paul Severs-kerstshow in Ninove vond plaats in zaal Roosevelt. “Na de eerste twee shows - de bals - was de Roxy immers al te klein geworden.” In de loop van de jaren negentig verhuisde de kerstshow dan weer van de Roosevelt naar cultuurcentrum De Plomblom.

Uitverkocht

“De kerstshows waren een schot in de roos en waren altijd uitverkocht - soms op weken op voorhand. Mensen kwamen van overal in het land, van Limburg tot Oostende, zelfs uit Wallonië. We zochten altijd naar vernieuwing. Paul was er maanden op voorhand mee bezig en we dachten samen met hem mee wat we dat jaar konden doen. Zo had ik eens de schommel van mijn buurman gebruikt om de show te openen. Met behulp van de trekhaak van de toneeltoren kwam Paul op de schommel naar beneden. Een andere keer werd de show geopend door danseressen met toortsen en nog een andere keer door de kerstman met de danseressen... We hebben ook vroeger nog een tijdje playbackwedstrijden gehouden vóór de show, waar Christoff nog aan heeft deelgenomen.”

Bang om te falen

“Paul was bang om te falen. Na de twintigste en de dertigste kerstshow twijfelde hij even over of hij nog verder zou doen, omdat hij op een hoogtepunt wilde stoppen.” De 43ste kerstshow in 2014 werd uiteindelijk zijn laatste, omdat zijn echtgenote met gezondheidsproblemen kampte. “Zijn vrouw ontwierp de kledij van de zangeressen en stak de choreografie in elkaar. Heel wat mensen zijn toen komen zeggen dat ze het spijtig vonden dat de kerstshow niet meer doorging.”

“In de tijd van onze voetbalclub is Paul nog verschillende keren langs geweest in onze kantine wanneer hij twijfelde welk nummer hij zou uitbrengen. Dan liet hij ons twee à drie van zijn nieuwe liedjes horen en mochten wij onze mening geven.” Lemmens heeft ook nog andere optredens met Paul Severs georganiseerd, naast de jaarlijkse kerstshow. “Hij deed vele optredens, drie à vier in de week en dan nog twee à drie in het weekend. Hij heeft te lang te hard gewerkt.”