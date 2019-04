Paul De Graeve verzamelde al zo’n duizend sleutelhangers: “Ernaar kijken doet me plezier” Exemplaren in alle soorten en kleuren hangen op alle muren van woonkamer Claudia Van den Houte

02 april 2019

17u01 5 Ninove Paul De Graeve (87) uit Ninove is dol op sleutelhangers. Hij heeft zo’n 1.000 exemplaren, in alle soorten en kleuren, ophangen in zijn woonkamer. De man begon met zijn hobby nadat hij zijn been verloor.

Wie de woonkamer van Paul binnenkomt, kan er niet naast kijken: op alle muren prijken sleutelhangers. Ze één voor één tellen is onbegonnen werk, maar uit een ruwe telling blijken er zo’n duizend sleutelhangers te bewonderen in de kamer. Paul is heel fier op zijn collectie, die hij blijft uitbreiden. “Ik heb nog genoeg plaats”, lacht hij.

Been kwijt

De man, voormalig schrijnwerker, al 18 jaar weduwnaar en vader van twee zonen, begon zo’n tien jaar geleden met zijn verzameling. “Ik ben ermee begonnen nadat een deel van mijn been werd geamputeerd”, vertelt hij. “Door de gevolgen van diabetes was ik al een teen verloren. Ik moest terug naar het ziekenhuis, omdat ik opnieuw last kreeg. Ik dacht dat er opnieuw een teen zou geamputeerd worden, maar toen ik wakker werd, zag ik mijn been niet meer.”

Op café

Paul heeft toen even in de put gezeten, maar de dokter bracht gelukkig goed nieuws: “Hij zei dat ik 100 jaar oud kan worden.” Er wachtte hem nog een revalidatie en hij leerde stappen met een prothese. Een tijdje nadien begon hij met zijn hobby. “De eerste sleutelhanger kreeg ik van een thuisverzorgster. Zij had er één meegebracht als souvenir van haar reis naar Marokko. De meeste sleutelhangers kocht ik evenwel op café. Vroeger ging ik vaak naar café Madelon in de straat waar ik woon, maar sinds dat gesloten is, bezoek ik naar café Cheers in de Geraardsbergsestraat. Daar word ik naartoe gebracht met de wagen, want zo ver kan ik niet meer stappen.”

Ik weet goede welke sleutelhangers ik al heb en welke nog niet. Je zal geen twee dezelfde exemplaren zien hangen in mijn woonkamer Paul De Graeve

Paul houdt van het sociale contact, het praten met de mensen en elke week komt er ook een verkoper met sleutelhangers langs. “Vroeger kocht ik wel elke week één of meerdere sleutelhangers. Tegenwoordig koop ik er wat minder vaak. Ik koop alleen exemplaren die ik nog niet heb. Ik weet goed welke ik al heb en welke nog niet. Je zal geen twee dezelfde sleutelhangers zien in mijn woonkamer. Hoeveel geld ik uitgeef aan mijn hobby? De meeste sleutelhangers kosten zo’n zeven à acht euro per stuk. Als ik er een aantal koop, gaat de kostprijs per stuk vaak wel wat naar omlaag.”

Geen favoriet

Paul heeft geen favoriete sleutelhangers. “Ik vind ze allemaal mooi. Maar het meeste hou ik van gewone sleutelhangers, zonder teveel versiering eraan.” Hij denkt nog lang niet aan stoppen met zijn hobby. “Ik zie graag sleutelhangers. Het doet mij plezier om naar mijn collectie te kijken. Ik doe voort met verzamelen tot zolang ik er plaats voor heb”, besluit Paul.