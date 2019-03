Pastorie van Aspelare wordt op 7 mei openbaar verkocht Claudia Van den Houte

29 maart 2019

15u00 0 Ninove De pastorie van Aspelare in de Plekkerstraat wordt op 7 mei openbaar verkocht.

Drie jaar geleden besliste de gemeenteraad al om de pastorijen van Aspelare, Outer en Okegem openbaar te verkopen. De verkoop van de pastorie van Aspelare heeft echter even op zich laten wachten. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) verduidelijkte op de gemeenteraad dat de vertraging te wijten was aan het feit dat een gebouw dat met asbest behandeld was door een gespecialiseerde firma moest worden ontmanteld.

De openbare verkoop van de pastorie van Aspelare vindt plaats op 7 mei. De gemeenteraad keurde het voorstel voor de openbare verkoop goed voor een instelprijs op een minumumschatting van 340.000 euro.

Eerder verkocht de stad Ninove ook al de pastorijen van Voorde, Nederhasselt en Denderwindeke. Er zijn eveneens plannen om pastorie van Neigem te verkopen.

