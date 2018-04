Passagier drugskoerier aangehouden 25 april 2018

Een 23-jarige passagier van een onderschepte wagen in Wetteren met een aanzienlijke hoeveelheid cannabis aan boord is door de onderzoeksrechter aangehouden. De man uit Ninove werd zondagavond om 17.40 uur op de Zuidlaan aan de kant gezet. Hij was samen met een 42-jarige chauffeur uit Erpe-Mere onderweg toen de nummerplaatherkenning van de politie alarm sloeg. De chauffeur is vrijgelaten onder voorwaarden. Beiden worden er van verdacht in drugs te handelen. (DVL)