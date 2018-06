Pascal grootste Duivelsfan in Kruisveldstraat 16 juni 2018

Aan vele woningen in de streek wappert er momenteel een Belgische vlag naar aanleiding van het WK voetbal, maar in de Kruisveldstraat is er één woning die enorm opvalt. Het huis van Pascal Paternot en Ann Merlaen kleurt volledig zwart-geel-rood. Er hangen zo'n 20 vlaggen, tal van ballonnen, voetballen en sjaals aan de gevel en in de voortuin. Aan de voordeur hangt er ook onder meer een krans, een hoed en een boa in de Belgische driekleur. "We versieren ons huis om de twee jaar, voor een WK telkens een beetje meer dan voor een EK. Elke keer komt er nog versiering bij. We zijn er de hele dag mee bezig geweest. Hopelijk halen de Duivels de halve finale, dan is alles mogelijk." (CVHN)