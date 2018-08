Pas gekochte fiets gestolen aan station Koen Baten

22 augustus 2018

09u24 4

Aan het station van Ninove is gisteren een fiets van zes dagen oud gestolen. De fiets, een mountainbike, heeft een waarde van ongeveer 700 euro. De fiets stond gestald in de fietsenstalling aan het station van Ninove. De feiten gebeurden vermoedelijk tussen 11.30 uur en 18.30 uur gisteren. Het fietsslot werd door de daders doorgesneden en op het muurtje vlakbij de fiets gelegd. De slachtoffers doen nu een oproep naar eventuele getuigen over de diefstal. "We willen aan iedereen vragen wie daar passeert of ze iets gezien hebben", klinkt het. Er werd ook een klacht ingediend bij de politie en de camerabeelden worden bekeken. Wie meer informatie heeft over de diefstal kan terecht bij de politie van Ninove.