Parkconcerten strikken De Romeo's en toppers uit eigen streek 07 juli 2018

02u40 0 Ninove De Parkconcerten gaan vanaf maandag van start in het Ninoofse stadspark. Dit jaar is er heel wat bekend talent uit de streek.

"We zijn tevreden dat we bekende artiesten uit de regio hebben kunnen strikken, zoals Dries De Vleminck uit Denderleeuw, die eind vorig jaar als runner up bij The Voice heel Vlaanderen overtuigde van zijn fenomenale stem, en Sima Heyrati uit Appelterre - die het ook ver schopte in The Voice", vertellen Benjamin Adam en Kim Barbé van organisator Maspoe. Het eerste parkconcert wordt maandag om 18.30 uur afgetrapt door Funny Key, de muziekgroep van vzw Schoonderhage, die mensen met een verstandelijke beperking opvangt. "Het is dit jaar al de vijfde keer dat we de parkconcerten mogen openen. Om dat te vieren zullen we vergezeld worden van een verrassingsgast uit het muziekprogramma 'Liefde voor Muziek'", vertelt Tim Appelmans, de begeleider van de groep.





Maandag staat behalve Funny Key en Sima ook Sisters Act op het podium. Zangeressen Ann, Eef en Greta van Sisters Act brengen covers van diva's en girlbands. De Romeo's sluiten het eerste parkconcert af. Tijdens het tweede parkconcert op maandag 23 juli staan partycoverband the Bumblebeez, meidenbende Les Copines met Isabelle A, Ianthe Tavernier en Helle Vanderheyden of Anne Van Opstal, en de Nederlandstalige coverband Ontpopt op het podium. Op 6 augustus is er rockcoverband Checkpoint Charlie en de Italiaanse tributeband The Great Queen Rats. Het laatste parkconcert begint op 20 augustus met de lokale band Franki Vivaldi And the Four Seasons, gevolgd door de Ninoofse band The Big Lebandski en Dries XL, die de parkconcerten afsluit. Start telkens vanaf 18.30 uur. (CVHN)