Papegaai Joske vermist

Joske, de papegaai van een familie uit Meerbeke, is sinds zondag vermist. De edelpapegaai van een jaar en negen maanden oud is weggevlogen uit de woning van het gezin in Kruis 178. "We hebben hem al enkele keren zien vliegen in de omgeving van het Neigembos", vertelt Karen Pierret, één van de eigenaars van Joske. De eigenaars roepen iedereen in de buurt op om uit te kijken naar hun papegaai en een seintje te geven wanneer iemand hem terugvindt. "Hij is superbelangrijk voor ons", aldus Karen. Wie Joske heeft gezien, kan contact opnemen met Mikey via 0471/63.22.09 of met Karen via 0471/31.95.47. (CVHN)