Pano-reportage schetst geen fraai beeld over Denderstreek: “Imago van onze stad krijgt deuk” Claudia Van den Houte

21 februari 2019

18u49 0 Ninove Vlaams Belang heeft haar succes in de Denderstreek vooral te danken aan het snel stijgende aantal inwoners van vreemde - vooral Afrikaanse - origine. Dat is de conclusie van Pano-reportage over de Denderstreek. Burgemeesters Tania De Jonge (Open Vld, Ninove) en Jo Fonck (LvB, Denderleeuw) vinden dat de reportage geen goed beeld gaf van hun stad en gemeente, maar bevestigen de conclusies van Pano.

De reportageploeg van Pano trok twee maanden door de Denderstreek. Ze filmden bijna uitsluitend in Ninove en Denderleeuw: de twee plaatsen waar Vlaams Belang het meeste stemmen behaalde tijdens de verkiezingen in oktober. In Ninove werd een bezoek gebracht aan sociale woonwijk de Groeneweg, want in die wijk wonen veel Forza Ninove-stemmers. De strafste taal kwam van een naar Ninove uitgeweken Molenbekenaar, die nu in de wijk woont. “Ik vond het verhaal eenzijdig”, stelt Tania De Jonge (Open Vld), burgemeester van Ninove. “Er kwamen immers geen mensen uit het middenveld of het verenigingsleven aan bod of mensen die werken en feesten in onze stad. Het imago van onze stad krijgt een deuk, terwijl Ninove veel te bieden heeft.”

Vertekend beeld

Ook Jo Fonck (LvB), burgemeester van Denderleeuw, spreekt van een vertekend beeld, maar nuanceert: “Er werd gefocust op de werking van het Vlaams Belang en haar Sinterklaasfeest en voedselbedeling, terwijl wij als gemeente dat ook organiseren, op veel grotere schaal, voor een paar honderden mensen. De bedoeling van Pano was natuurlijk om te verklaren waarom Vlaams Belang zo veel stemmen haalt in de Denderstreek.”

De sterke stijging van het aantal inwoners van vreemde origine - vooral Afrikaanse - op korte tijd in de streek door de goede (trein)verbinding naar Brussel en de goedkopere woningen, en kansarmoede worden als oorzaken aangehaald.

De indruk leeft dat mensen met een migratieachtergrond meer financiële steun krijgen, terwijl de voorwaarden voor het toekennen van een sociale woning of een leefloon dezelfde zijn voor iedereen Tania De Jonge (Open Vld), burgemeester van Ninove

De Jonge en Fonck bevestigen dat: “De armoedecijfers zijn verontrustend”, vertelt De Jonge. “Ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten welke diensten er zijn en waarvoor ze terechtkunnen bij het OCMW. Dat is nog te weinig geweten. De indruk leeft dat mensen met een migratieachtergrond meer financiële steun krijgen, terwijl de voorwaarden voor het toekennen van een sociale woning of een leefloon dezelfde zijn voor iedereen. Wel gaan we proberen een voorrangsregel in te voeren voor alleenstaande ouders met kinderen in kansarmoede.” Naast armoedebestrijding wil ze ook nog meer inzetten op kennis van de taal en integratie.

Daar wil ook de gemeente Denderleeuw nog meer werk van maken, met nog meer buurtwerkers en gemeenschapswachten, wijkagenten die dichter bij de burger staan, de toeleiders (die nieuwkomers begeleiden) te versterken en het aanstellen van een integratiecoördinator en een veiligheidscoördinator, zoals al bekend uit het bestuursakkoord. “Maar al die maatregelen kosten veel geld”, aldus Fonck.

Geen ‘cement’

Samen met zijn collega uit Ninove doet hij een oproep naar de Vlaamse overheid om meer financiële steun vrij te maken en de criteria voor steun uit het Gemeentefonds te herbekijken. “De criteria voor de verdeling zijn niet meer actueel en aangepast aan de veiligheids- en armoedecijfers”, aldus De Jonge en Fonck. “Er zijn maar twee categorieën: plattelandsgemeenten en steden. Wij zijn geen plattelandsgemeente meer, maar zijn een voorstad van Brussel geworden”, zegt Fonck. “Dat zorgt ervoor dat mensen, van verschillende culturen, dichter bij elkaar wonen, terwijl mensen elkaar niet meer kennen en er geen sociale cohesie, geen ‘cement’ meer is tussen mensen. We hebben de problemen van steden, maar hebben er niet de financiële middelen voor.”

“We moeten zorgen dat we allemaal kunnen samenleven. De klok terugdraaien is niet mogelijk. Polariseren is geen oplossing”, besluit Fonck.