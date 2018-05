Padelveld op parking sporthal 18 mei 2018

03u04 0

Op de parking van de sporthal staat er een padelveld opgesteld. Nog tot en met juni kan iedereen die wil de sport er uittesten. "Padel is één van de meest populaire sporten in Spanje", vertelt sportpromotor Fanno Nijst. "Het is een combinatie van squash en tennis. De sport is ook in België geleidelijk aan in opmars. Dit is de ideale periode om het padel court te plaatsen omdat de meeste competities gedaan zijn. We wilden de sport ook wat promoten en eens iets nieuws brengen. Vorig jaar hadden we al een padel court in de sporthal, maar padel wordt eigenlijk op kunstgras gespeeld, zoals hier." Iedereen kan het padelveld huren tegen 7,5 euro per persoon per uur. Huur van materiaal is inbegrepen. Info en reservatie via sport@ninove.be of 054/33.93.97. (CVHN)