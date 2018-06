Over twee weken trajectcontrole op N45 en N460? 05 juni 2018

02u42 5

De trajectcontroles op de N45 (Expresweg) tussen Ninove en Aalst en op de N460 in Haaltert moeten nog deze maand definitief in werking treden. Dat zegt Veva Daniels, woordvoerster bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).





"De trajectcontroles worden in de tweede helft van juni ingevoerd. Momenteel is men nog de laatste testen aan het uitvoeren", aldus Daniels. De timing voor de invoering van de trajectcontrole op de N45, die over het grondgebied van Ninove, Haaltert, Denderleeuw en Aalst loopt, is al meerdere keren verschoven. De trajectcontrole bestaat uit twee delen. Het eerste deel zal lopen van iets voorbij kruispunt Den Doorn in Ninove (N28) tot zo'n 200 meter voor het kruispunt met de Hoogstraat/Iddergemsesteenweg - beter bekend als kruispunt 'De Pelsmacker' - in Iddergem. Het tweede deel loopt van iets voorbij het kruispunt met de Eigenstraat in Denderhoutem tot de spoorwegbrug in Erembodegem, zo'n 300 meter voor rotonde Albatros. De trajectcontrole loopt telkens in beide richtingen.





Tegelijk zal ook de trajectcontrole op de N460 worden ingevoerd, die meer op schema zit. Deze gewestweg loopt dwars door Haaltert en loopt noordwaarts naar Aalst en zuidwaarts naar Ninove. De trajectcontrole zal lopen vanaf restaurant Albatros in Erembodegem over Haaltert tot in Kerksken, maar zal voornamelijk over het grondgebied Haaltert gelden. De gemiddelde snelheid wordt gemeten over een afstand van bijna zeven kilometer.





Omdat er op de N460 twee maximumsnelheden gelden - vijftig en zeventig km per uur - zal ook deze trajectcontrole uit twee delen bestaan. (CVHN)