Outer Schlagert brengt topeditie met De Romeo's en Get Ready Claudia Van den Houte

16 augustus 2018

16u00 0 Ninove Het Feestcomiteit Outer maakt zich op voor een topeditie van 'Outer Schlagert', met optredens van onder meer De Romeo's en Get Ready.

Kermis Outer Schlagert bestaat al meer dan tien jaar, maar deze zomer konden de organisatoren met De Romeo's en Get Ready twee grote namen strikken. "Dit is zonder twijfel de duurste affiche ooit", vertellen Peter De Meyer en Gunther Goessens van het 'Feestcomiteit Outer'. "We hopen dan ook qua opkomst op de beste editie ooit en ook op goed weer, want dat is zeer belangrijk."

Het feest vindt opnieuw plaats op het dorpsplein aan de kerk van Outer. "Spijtig dat het plein nog niet vernieuwd is. We hadden extra ons best gedaan dit jaar om goede namen te strikken omdat het evenement normaal voor het eerst op een vernieuwd plein zou plaatsvinden, maar de heraanleg moest worden uitgesteld."

Naast De Romeo's en Get Ready zijn er ook optredens van Yves Segers, Bram & Lennert, Luc Jones en Mr. John. Kermis Outer Schlagert vindt zaterdag 18 augustus vanaf 20 uur plaats op het dorpsplein. De toegang is gratis.