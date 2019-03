Oudscouts houden herdenkingsdag voor overleden vriend Claudia Van den Houte

15 maart 2019

18u47 0 Ninove Enkele oud-scouts organiseren een herdenkingsdag voor hun overleden vriend en akela Patrick De Schrijver.

Patrick ‘Patje’ De Schrijver was akela, takleider van de welpen, toen hij in 1997 het lieven liet in een verkeersongeval. Zijn vrienden van toen willen de herinnering aan hem ophalen tijdens een herdenkingsdag op 23 maart. Er wordt om 14 uur samengekomen in de Vestbarm, ter hoogte van de vroegere scoutslokalen. Van daar vertrekt er een stevige wandeling langs Ninoofse wandelwegen. Om 17 uur begin het officiële gedeelte op de parking aan het Vestbarmstraatje, aan de achterkant van de Abdijkerk. Tijdens een rustige wandeling brengen de vrienden op symbolische plaatsen een hulde aan Patrick met liederen en anekdotes. De wandeling eindigt aan zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Ninove. Nadien is er rond 19.30 uur nog een natje en een droogje in de huidige scoutslokalen langs Huifkarweg om Patrick te herdenken.