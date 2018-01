Ouders roepen op dochter met beperking kaartje te sturen 02u46 0 Foto repro Claudia Van den Houte Nichtje Silke leest een kaartje voor aan Sandra.

Sigmond Ghijssels en Marie-Therese Hautman uit Ninove doen een warme oproep aan iedereen om hun dochter Sandra, die een verstandelijke beperking heeft, een kaartje te sturen voor haar 45ste verjaardag op 21 januari. Sandra komt elke week bij haar ouders in Ninove, maar verblijft in Zonnelied vzw, een dienstverleningscentrum voor personen met een beperking in Roosdaal. "Ze komt wekelijks op zaterdag of zondag bij ons thuis in Ninove en gaat steeds blijgezind na twee tassen koffie en een taartje opnieuw naar Zonnelied waar ze sinds haar achtste jaar verblijft", vertelt Sigmond. "Sandra kan lezen noch schrijven, bevindt zich op kleuterniveau en krijgt al sinds ze acht maanden oud was zware epilepsieaanvallen. Ze houdt van kaartjes en we hopen door onze oproep een glimlach op haar gezicht te toveren." Je kan een kaartje sturen naar Sandra Ghijssels via Home Zonnelied/ mozaïek, Kloosterstraat 7, 1761 Roosdaal of naar Vlierlaan 13, 9400 Ninove. (CVHN)