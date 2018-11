Ouders planten 500 nieuwe bomen in geboortebos Claudia Van den Houte

18 november 2018

16u40 0 Ninove Het geboortebos in de Venebroeken in de Elisabethlaan is vijfhonderd bomen rijker. Ouders en familieleden van kindjes die in 2017 werden geboren, mochten zondag een boompje komen planten.

De stad Ninove had 344 uitnodigingen verstuurd aan ouders die in Ninove wonen en vorig jaar een kindje kregen. De families van honderd kindjes hadden zich ingeschreven om een boompje te planten. In totaal werden vijfhonderd boompjes aangeplant. Het ging om lijsterbes, veldesdoorn, rode kornoelje, zomerlinde en haagbeuk.

“Het is het zevende jaar dat we geboorteboompjes planten op deze plek”, vertelt Wouter Mertens van Natuurpunt Ninove. “We kunnen nog twee jaar verder planten, daarna zullen we samen met de stad moeten uitkijken naar een nieuw terrein. We merken dat ouders belang hechten aan het planten van een boompje voor hun kindje.” Papa Dieter, die een boompje kwam planten voor zijn zoontje Gust beaamt: “Het is een mooi initiatief om de groene long van Ninove uit te breiden.”

“Het zal een goed bespeelbaar bos worden”, zegt Mertens. “Omdat de grond armer is, zullen er maar weinig brandnetels groeien. Er bevinden zich drie jeugdverenigingen en twee scholen in de buurt van het bos. De jongeren kunnen via het pad, dat aan voetgangersbrug ’t Oeverstekske vertrekt, veilig het bos bereiken, zonder dat ze langs de openbare weg moeten.”