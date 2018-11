Ouders lezen verhaaltjes voor op school Claudia Van den Houte

21 november 2018

17u45 0 Ninove In de Vrije Basisschool Meerbeke (VBM) konden de leerlingen genieten van een verhaaltje dat door een ouder of ander familielid van leerlingen werd voorgelezen tijdens een voorleesdag.

“Het is het zesde jaar dat we zo’n voorleesdag organiseren”, vertelt Iris Baetens van het oudercomité van de school. “Dit jaar hebben we 27 voorlezers voor de drie vestigingen. Het gaat om ouders, grootouders, familieleden en kennissen van leerlingen. Er wordt in elke klas een verhaaltje voorgelezen, van de instapklas tot het zesde leerjaar. Per klas is er één of zijn er twee voorlezers. In één klas zijn er zelfs drie. Er waren dit jaar veel inschrijvingen. Het is altijd fijn om in de klas van je kind of kleinkind te zijn en er een verhaaltje voor te lezen.”