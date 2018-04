Oude koelwagen uitgebrand 07 april 2018

02u33 0

Op de Brakelsesteenweg in Ninove is iets voor middernacht een oude koelwagen uitgebrand. De wagen stond buiten geparkeerd, maar werd al een hele tijd niet meer gebruikt. Het vuur was snel onder controle en niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk of er kwaad opzet in het spel is bij de brand. (KBD)