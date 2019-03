Oud-scouts herdenken overleden vriend ‘Patje’ Claudia Van den Houte

24 maart 2019

15u33 0 Ninove De oud-scouts van Ninove hebben hun overleden vriend Patrick ‘Patje’ De Schrijver een hulde gebracht tijdens een herdenkingsdag.

Patrick De Schrijver was akela, takleider van de welpen, toen hij in 1997 het lieven liet in een verkeersongeval. Zijn vrienden van toen wilden de herinnering aan hem ophalen en organiseerden daarom een herdenkingsdag. “Patje zou vorig jaar 50 jaar geworden zijn”, vertellen Bruno Grigis en David Braem. “We vonden dat we iets moesten organiseren om hem te herdenken. Het is ook precies 22 jaar geleden dat hij verongelukt is.”

Er werd als eerbetoon aan Patrick een stevige wandeling gemaakt langs Ninoofse wandelwegen. Daarna volgde het officiële gedeelte, waarbij er op symbolische plaatsen een hulde werd gebracht aan Patrick met liederen en anekdotes. Die wandeling startte op de parking aan het Vestbarmstraatje, achter de Abdijkerk. Vandaar ging het onder meer langs de vroegere scoutslokalen in de Vestbarm, langs Patricks ouderlijke huis, langs de Oude Kaai waar hij welpenleider was, langs de Colruyt waar de welpen vroeger een tijdelijk onderkomen hadden in een oud fabrieksgebouw, langs de Fernand Tavernestraat waar hij nog heeft gewoond,... De wandeling eindigde aan zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Ninove.