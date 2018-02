Oud postgebouw tegen de vlakte voor nieuw politiecommissariaat 16 februari 2018

02u50 0

De afbraakwerken die nodig zijn om een nieuw politiecommissariaat te bouwen naast het stadhuis, gaan vlot vooruit. Het oude postgebouw ligt bijna volledig tegen de vlakte, net als de werkwinkel. Dat zorgt voor een nieuw zicht langs de Centrumlaan. Alleen het pand langs de Bevrijdingslaan dat nog wordt gebruikt door bpost, blijft behouden. Eind deze maand start normaal de eigenlijke bouw van het nieuwe politiecommissariaat. De stad wil de politiediensten, die nu zowel in het huidige commissariaat op de Onderwijslaan als in het verouderde rijkswachtgebouw op de Aalstersesteenweg gevestigd zijn, samenbrengen in één modern gebouw, met onder meer een streng beveiligd cellencomplex en een crisisruimte. Het huidige politiecomissariaat langs de Onderwijslaan zal op termijn worden ingenomen door de stadsdiensten. De stad investeert 8,5 miljoen euro in het nieuwe politiecommissariaat. Het gebouw moet tegen mei 2019 volledig af zijn. (CVHN)