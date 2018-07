Oud-leerlingen te gast in het Sint-Aloysiuscollege 03 juli 2018

De oud-leerlingen van het College uit de jaren 1955-1957 waren onlangs te gast op de school. 'De vervlogen schooljaren' werden even in herinnering gebracht door organisator Antoine Callebaut in zijn welkomstwoord.





Hij bood hen ook een uitgebreide receptie aan, waarna iedereen 'vereeuwigd' werd op de groepsfoto. Eregenodigde dit jaar was Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het 'Verbond van Belgische Ondernemingen' (V.B.O.). Ook 'meester' Odilon Van der Elst (College 1949-1958) wou er graag bij zijn als gewezen onderwijzer van meerdere oud-leerlingen. Jammer genoeg vielen al 19 leerlingen te betreuren. Daarnaast konden negen oud-leerlingen er niet bijzijn omwille van ziekte of 'op reis'.





(CVHN)