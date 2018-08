Organisatoren Savooifeesten maken 24 uur doorlopend radio vanuit pop-up 'KAAi' Claudia Van den Houte

29 augustus 2018

18u18 0 Ninove De organisatoren van de Savooifeesten in Ninove starten vrijdagavond met 'radio Savooi'. Ze maken 24 uur doorlopend radio op 97.7 FM vanuit pop-up 'KAAi', die de hele tijd open is en waar er altijd iets te beleven valt.

De eigenlijke Savooifeesten vinden tweejaarlijks plaats, in het tussenjaar brengen de organisatoren steeds een nieuw evenement in Ninove. Dit jaar is dat 'radio Savooi'. Er zal de klok rond op 97.7 FM worden uitgezonden vanuit de pop-up 'KAAi', de vroegere kringwinkel 't Vierkant langs de Oude Kaai, die open is voor publiek. 'Radio Savooi' gaat vrijdagavond 31 augustus om 18 uur van start met een openingsshow met livemuziek van onder meer Bram & Lennert en interviews met bekende Ninovieters, die al dan niet live te gast zijn in de studio.



Enkele programma's worden verzorgd door Ninoofse inwoners en verenigingen. Zowel jong als oud komt aan bod. "Zo neemt de jongerenwerking Lejo samen met de jeugddienst van de stad vrijdagavond om 22 uur de radiostudio in. Daarna nemen 's nachts verschillende gast-dj plaats achter de microfoon. Zaterdagochtend vullen de mensen van woonzorgcentrum Klateringen twee uur radio vanaf 8 uur", vertelt Karolien Waegeman van de Savooifeesten. "We zullen verzoeksnummers van onze bewoners draaien: liedjes die ze goed kennen of waar ze bijzondere herinneringen aan bewaren", vertellen Kathleen Thienpont en Saar Gijssels van wzc Klateringen. "We stellen een top tien samen van hun favoriete muziek, doen interviews over ons ontmoetingscentrum en met onze eigen bekende Ninovieter Paul Beeckmans, die accordeon zal spelen."

Op zaterdagochtend is er om 10 uur een politiek debat met de lijsttrekkers van de Ninoofse partijen. Daarnaast maken de organisatoren een Ninoofse versie van verschillende bekende radioprogramma’s, waaronder ‘De Vereniging’ van Stubru of ‘De Zoete Inval’ op Radio 2 - met een panel van Ninovieters. Radio Savooi wordt afgesloten met een top 9400, een verwijzing naar de postcode van Ninove. Meer info via www.facebook.com/savooifeesten.